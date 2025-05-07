Перший день конклаву — кардинали не обрали нового Папу

Дим над Сикстинською капелою. Фото: Reuters

У Ватикані в середу, 7 травня, розпочався конклав. Однак в перший день кардинали ще не обрали нового Папу Римського.

Що відбуватиметься далі, розповіли в матеріалі Новини.LIVE.

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Продовження конклаву

Сьогодні з димаря над Сикстинською капелою пішов чорний дим, а це означає, що голосування за Папу Римського в наступні дні продовжиться. Воно відбуватиметься щодня по чотири рази — двічі вранці та двічі увечері.

У разі, якщо за три дні кардинали не оберуть Папу — голосування зупиняється на один день для молитви, неформальних дискусій і короткого духовного повчання старшого кардинала-диякона.

Після цього голосування має поновитися. Після семи додаткових раундів знову відбудеться пауза на один день, а також умовляння: спочатку старшого кардинала-священика, а потім й старшого кардинала-єпископа.

Що буде, якщо не оберуть Папу

Якщо після 21 голосування нового понтифіка все ще не оберуть, то оголошується фінальна пауза для молитви, діалогу та роздумів.

Після цього кардинали будуть обирати тільки між двома кандидатами, за яких віддали найбільше голосів у попередньому турі, але самі кандидати не можуть голосувати.

Зазначимо, що під час попереднього конклаву у 2013 році Папа Франциск був обраний під вечір другого дня. Для цього кардиналам знадобилося п’ять турів голосувань.

Нагадаємо, 5 травня у Ватикан прибули всі 133 кардинали, які мають право голосу для обрання Папи Римського.

Сьогодні минув перший день конклаву. The Guardian розповіло, як обирають нового Папу.