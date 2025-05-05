Всі 133 кардинали зібралися у Ватикані - коли оберуть нового Папу

Кардинали. Фото: VaticanMedia

До Ватикану у понеділок, 5 травня, прибули всі 133 кардинали, які мають право голосу у виборі нового Папи Римського. Фактичне голосування розпочнеться 7 травня.

Про це пише Vatican News.

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Так, сьогодні кардинали проводять дві конгрегації, на яких відбулося 26 виступів — вони оголошували промови і представили своє бачення напрямку розвитку Католицької Церкви у майбутньому. А сам конклав розпочнеться вже за кілька днів — 7 травня.

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Відомо, що зараз у світі налічується 252 кардинали, але до участі у виборах понтифіка допускаються лише ті, кому не виповнилося 80 років. А середній вік 133 кардиналів, які зібралися на конклав — 70 років.

Припускають, що цей конклав може зайняти більше часу, ніж зазвичай, оскільки велика кількість з кардиналів були призначені в правління Папи Франциска та до цього часу не зустрічалися один з одним.

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Раніше декілька кардиналів заявляли, що очікують на коротку тривалість конклаву протягом двох-трьох днів.

Також ми писали, що у Римі відкрили для відвідувачів гробницю Папи Франциска, прощання з яким відбулося 26 квітня.

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