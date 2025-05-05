Все 133 кардинала собрались в Ватикане - когда изберут нового Папу

Кардиналы. Фото: VaticanMedia

В Ватикан в понедельник, 5 мая, прибыли все 133 кардинала, которые имеют право голоса в выборе нового Папы Римского. Фактическое голосование начнется 7 мая.

Об этом пишет Vatican News.

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Так, сегодня кардиналы проводят две конгрегации, на которых состоялось 26 выступлений — они объявляли речи и представили свое видение направления развития Католической Церкви в будущем. А сам конклав начнется уже через несколько дней — 7 мая.

Известно, что сейчас в мире насчитывается 252 кардинала, но к участию в выборах понтифика допускаются только те, кому не исполнилось 80 лет. А средний возраст 133 кардиналов, собравшихся на конклав — 70 лет.

Предполагают, что этот конклав может занять больше времени, чем обычно, поскольку большое количество кардиналов были назначены в правление Папы Франциска и до этого времени не встречались друг с другом.

Ранее несколько кардиналов заявляли, что ожидают короткую продолжительность конклава в течение двух-трех дней.

Также мы писали, что в Риме открыли для посетителей гробницу Папы Франциска, прощание с которым состоялось 26 апреля.