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В первый день конклава кардиналы не выбрали Папу — что дальше

7 мая 2025 22:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Первый день конклава — кардиналы не избрали нового Папу
Дым над Сикстинской капеллой. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Ватикане в среду, 7 мая, начался конклав. Однако в первый день кардиналы еще не выбрали нового Папу Римского.

Что будет происходить дальше, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Продолжение конклава

Сегодня из дымохода над Сикстинской капеллой пошел черный дым, а это значит, что голосование за Папу Римского в последующие дни продолжится. Оно будет проходить ежедневно по четыре раза — дважды утром и дважды вечером.

В случае, если за три дня кардиналы не изберут Папу — голосование останавливается на один день для молитвы, неформальных дискуссий и короткого духовного поучения старшего кардинала-диакона.

После этого голосование должно возобновиться. После семи дополнительных раундов снова состоится пауза на один день, а также уговоры: сначала старшего кардинала-священника, а затем и старшего кардинала-епископа.

Что будет, если не выберут Папу

Если после 21 голосования нового понтифика все еще не выберут, то объявляется финальная пауза для молитвы, диалога и размышлений.

После этого кардиналы будут выбирать только между двумя кандидатами, за которых отдали больше всего голосов в предыдущем туре, но сами кандидаты не могут голосовать.

Отметим, что во время предыдущего конклава в 2013 году Папа Франциск был избран под вечер второго дня. Для этого кардиналам понадобилось пять туров голосований.

Напомним, 5 мая в Ватикан прибыли все 133 кардинала, которые имеют право голоса для избрания Папы Римского.

Сегодня прошел первый день конклава. The Guardian рассказало, как выбирают нового Папу.

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