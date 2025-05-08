Роберт Френсіс Превост — хто став новим Папою Римським

Роберт Френсіс Превост. Фото: Reuters

У четвер, 8 травня, у Ватикані завершився один із найвагоміших моментів для Католицької церкви — обрання нового папи. Новим понтифіком став американець Роберт Френсіс Превост.

Про це повідомляє видання News Sky.

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У перший повний день голосування 133 кардиналами-виборцями було ухвалено історичне рішення.

Ім'я нового глави Римсько-католицької церкви було офіційно оголошено сьогодні, поклавши край безлічі чуток і очікувань, що охопили вірян по всьому світу. Превост став першим уродженцем США, який очолив Святий престол.

Найближчим часом Папа Роберт Френсіс Превост звернеться до миру зі своєю першою публічною промовою.

Нагадаємо, що під час першого дня конклаву з димаря пішов чорний дим — кардинали не змогли обрати папу в перші раунди голосування.

Раніше видання Sky News назвало кардиналів, яких вважали головними претендентами на понтифікат.