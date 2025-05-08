Роберт Фрэнсис Превост — кто стал новым Папой Римским

Роберт Фрэнсис Превост. Фото: Reuters

В четверг, 8 мая, в Ватикане завершился один из самых значимых моментов для Католической церкви — избрание нового папы. Новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Об этом сообщает издание News Sky.

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В первый полный день голосования 133 кардиналами-избирателями было принято историческое решение.

Имя нового главы Римско-католической церкви было официально объявлено сегодня, положив конец множеству слухов и ожиданий, охвативших верующих по всему миру. Превост стал первым уроженцем США, возглавившим Святой престол.

В ближайшее время Папа Роберт Фрэнсис Превост обратится к миру со своей первой публичной речью.

Напомним, что во время первого дня конклава из дымохода пошел черный дым — кардиналы не смогли избрать папу в первые раунды голосования.

Ранее издание Sky News назвало кардиналов, которых считали главными претендентами на понтификат.