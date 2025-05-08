Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Ватикане назвали имя нового папы — кто им стал arrow

В Ватикане назвали имя нового папы — кто им стал

8 мая 2025 20:19
Анастасия Писаненко - редактор
Роберт Фрэнсис Превост — кто стал новым Папой Римским
Роберт Фрэнсис Превост. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 8 мая, в Ватикане завершился один из самых значимых моментов для Католической церкви — избрание нового папы. Новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Об этом сообщает издание News Sky.

Реклама
Читайте также:

Кто стал новым Папой Римским

В первый полный день голосования 133 кардиналами-избирателями было принято историческое решение.

Имя нового главы Римско-католической церкви было официально объявлено сегодня, положив конец множеству слухов и ожиданий, охвативших верующих по всему миру. Превост стал первым уроженцем США, возглавившим Святой престол.

В ближайшее время Папа Роберт Фрэнсис Превост обратится к миру со своей первой публичной речью.

Напомним, что во время первого дня конклава из дымохода пошел черный дым — кардиналы не смогли избрать папу в первые раунды голосования.

Ранее издание Sky News назвало кардиналов, которых считали главными претендентами на понтификат.

США выборы церковь Ватикан Папа Римский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама