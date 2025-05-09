Роберт Прево провел первую мессу в Ватикане на английском языке

Папа Лев XIV проводит первую мессу. Фото: REUTERS

Новый Папа Римский Лев XIV провел свою первую мессу в Сикстинской капелле как понтифик. В начале проповеди сказал несколько слов на родном английском языке.

Об этом сообщает АР.

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Первая месса нового Папы Римского

Новоиспеченный Папа 9 мая провел мессу в Сикстинской капелле — в месте, где вчера был избран лидером католической церкви во время голосования кардиналов.

Первый в истории папа-американец в начале проповеди сказал несколько слов на родном английском языке, прежде чем продолжить на традиционном итальянском. Часть богослужения была прочитана также на испанском языке, на котором говорят в Латинской Америке.

После мессы Лев XIV пообедает с кардиналами, и тогда они смогут покинуть Ватикан и вернуться в свои дома по всему миру.

Напомним, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского. Известно, что состоялось всего четыре раунда голосования.

Им стал американец Роберт Фрэнсис Превост. Он стал первым уроженцем США, который возглавил Святой престол.

Незадолго после этого Папа выступил с первой речью, которая была полна призывом к миру и надежде. Также он призвал верующих не бояться и искать единства с Богом.