Новий Папа Римський Лев XIV зробив першу заяву

Новообраний Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Новообраний Папа Римський Лев XIV уперше звернувся до вірян і світової спільноти з балкона собору Святого Петра. Його промова була сповнена закликом до миру та надії.

Про це повідомляє видання News Sky.

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"Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир", — проголосив Папа.

Він наголосив, що мир, принесений воскреслим Христом, є даром Бога, який любить кожну людину безумовною любов’ю.

У своєму зверненні понтифік також закликав вірян не боятися та шукати єдності з Богом.

"Не бійтеся. Об'єднайтеся з Ним у любові та надії", — закликав він.

Папа Лев XIV також висловив щиру подяку кардиналам, які довірили йому служіння на Апостольському престолі. Його слова викликали емоційне схвалення серед вірян, що зібралися на площі Святого Петра.

Нагадаємо, сьогодні новим понтифіком став американець Роберт Френсіс Превост.

Раніше видання Sky News назвало кардиналів, яких вважали головними претендентами на понтифікат.