Новый Папа Римский Лев XIV сделал первое заявление

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV. Фото: Vatican Media

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV впервые обратился к верующим и мировому сообществу с балкона собора Святого Петра. Его речь была полна призывом к миру и надежде.

Об этом сообщает издание News Sky.

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"Братья и сестры, вот первые слова воскресшего Христа, который подарил жизнь. Обращаюсь ко всем странам, ко всем народам: да будет между вами мир", — провозгласил Папа.

Он подчеркнул, что мир, принесенный воскресшим Христом, является даром Бога, который любит каждого человека безусловной любовью.

В своем обращении понтифик также призвал верующих не бояться и искать единства с Богом.

"Не бойтесь. Объединитесь с Ним в любви и надежде", — призвал он.

Папа Лев XIV также выразил искреннюю благодарность кардиналам, которые доверили ему служение на Апостольском престоле. Его слова вызвали эмоциональное одобрение среди верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

Напомним, сегодня новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Ранее издание Sky News назвало кардиналов, которых считали главными претендентами на понтификат.