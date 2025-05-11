Папа Лев XIV провел первую воскресную мессу — вспомнил об Украине

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS

Папа Римский Лев XIV 11 мая провел свою первую воскресную мессу на балконе базилики Святого Петра, где вспомнил об Украине. Понтифик призвал мировых лидеров сделать все возможное, чтобы достичь справедливого и прочного мира.

Об этом сообщает издание ROMA.

Реклама

Читайте также:

Что сказал новый Папа об Украине

Обращаясь к верующим с балкона базилики Святого Петра во время своей первой воскресной мессы понтифик призвал к миру и сделать все возможное для прекращения войны.

"Я обращаюсь к сильным мира сего: никогда больше не допустить войны... Я ношу в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения настоящего, справедливого и прочного мира", — сказал Папа.

Кроме того, он призвал освободить всех пленных и вернуть домой депортированных детей.

Также Лев XIV приветствовал перемирие между Индией и Пакистаном.

Напомним, ранее новый Папа Римский осудил российскую военную агрессию в Украине. Он назвал войну "серьезной проблемой глобального масштаба" и "империалистическим вторжением".

Также 9 мая Лев XIV провел свою первую мессу в Сикстинской капелле как понтифик. В начале проповеди сказал несколько слов на родном английском языке.