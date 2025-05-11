За словами Льва XIV, Росія здійснює імперіалістичне вторгнення в Україну

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Святіший Отець Лев XIV у своєму інтерв'ю висловив рішуче засудження російської військової інтервенції в Україні. Він назвав війну "серйозною проблемою глобального масштабу" та "імперіалістичним вторгненням".

Таку заяву Папа Римський зробив в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión.

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Понтифік назвав агресію РФ проти України "мотивованим прагненням Росії до територіальної експансії задля власної вигоди". Папа Римський підкреслив стратегічну цінність України для Росії з точки зору її культурного, історичного та промислового потенціалу.

Лев XIV також зазначив, що в Україні вже відбуваються злочини проти людяності. Він закликав до молитви за мир, але також наголосив на необхідності чіткого визнання жахів війни та зловживань, які чинить Росія.

Святіший Отець висловив жаль щодо того, що деякі політики не визнають всю тяжкість ситуації в Україні. Він назвав події "криком до неба", який потребує негайного вирішення.

Папа Римський закликав до активних дій на шляху до миру та припинення вогню. Він підкреслив необхідність пошуку альтернативних методів вирішення конфліктів та висловив надію, що Страсні тижні або величезна кількість невинних жертв стануть стимулом для припинення насильства.

Раніше повідомлялось, що новий Папа Римський Лев XIV провів свою першу месу в Сикстинській капелі як понтифік. На початку проповіді сказав кілька слів рідною англійською мовою.

Нагадаємо, 8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського. Відомо, що відбулося лише чотири раунди голосування.