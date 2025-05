Хто такий Лев XIV — новий Папа, його життєвий шлях та позиція щодо України

Папа Римський Лев XIV. Фото: Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel/Handout via REUTERS

Католицький світ отримав нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який взяв собі папське ім'я Лев XIV.

Новий Папа Римський вже виступив з першою промовою під час урочистого виходу на балкон, перед сотнями тисяч вірян на площі святого Петра у Ватикані.

Нічого нового та неочікуваного він не сказав, обмежившись загальним привітанням та згадкою про минулого Папу Франциска:

"Мир вам. Це мир, який роззброєний, обеззброєний, смиренний, але водночас наполегливий. І він виходить від Бога. Бога, який безумовно любить усіх нас. І дозволяє нам чути навіть слабкі голоси. І Папа Франциск насправді завжди був відважним, і він благословив Рим. Папа, який благословив Рим, того великоднього ранку приділив своє благословення світу, всьому світу. Тож слідуймо за цим благословенням. Бог любить нас. Бог любить усіх вас, і гріх не переможе. Ми всі в руках Божих", — сказав він.

Папа Римський Лев XIV поки що залишається "новачком" в інформаційному просторі. І питань щодо його персони вистачає. Спробуємо знайти на них відповідь.

Хто такий Роберт Прево

Новому Папі 69 років, він перший американець, який став понтифіком. Хоча тут не все просто.

Роберт Прево народився в Чикаго в 1955 році. Він має іспанське та франко-італійське коріння.

Він провів багато років на місіонерській службі у Перу, навіть отримав громадянство цієї країни. Зокрема, 10 років служив як місцевий парафіяльний пастор та викладач в Трухільйо на північному заході Перу.

З 2001 року по 2013 рік він очолював Орден Святого Августина. У 2014 році був призначений єпископом Чіклайо в Перу.

У 2023 році Папа Франциск висвятив Роберта Прево в кардинали. Американець очолив дикастерію у справах єпископів, тобто став відповідальним за вибір нових єпископів.

Папа Римський Лев XIV. Фото: Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel/Handout via REUTERS

Папа Римський та скандали

Таких було як мінімум два (принаймні, це ті, які відомі ЗМІ). У 2000 році Роберт Прево на посаді провінціала Августинського ордену в Чикаго нібито дозволив священнику Джеймсу Рею, якого звинувачували у сексуальному насильстві над неповнолітніми, проживати в монастирі поблизу католицької школи.

Також Прево вважають винним у недостатніх заходах під час скандалу у Чіклайо. Тоді двох місцевих священників звинуватили у сексуальному насильстві над трьома неповнолітніми.

Далі просто зовсім недавня цитата з видання Daily Compass:

"Ми отримали нещодавній лист, надісланий президентом SNAP (Мережі жертв насильства з боку священників) державному секретарю кардиналу П'єтро Пароліну, а також кардиналу Віктору Мануелю Фернандесу (префекту Конгрегації доктрини віри), Анхелю Фернандесу Артіме (пропрефекту Конгрегації інститутів богопосвяченого життя) та сестрі Сімоні Брамбільї, префекту тієї ж Конгрегації, в якому він засуджує Прево за "дії та бездіяльність, спрямовані на перешкоджання або запобігання цивільному, канонічному, адміністративному чи кримінальному розслідуванню проти певних священиків єпархії Чіклайо".

Президент SNAP Шон Догерті звинувачує кардинала Прево у незастосуванні Апостольського листа Vos estis lux mundi , який визначає нові процедури боротьби із сексуальним насильством. Американського прелата також звинувачують у "зловживанні церковною владою, посадою та функцією, яке завдало шкоди вразливим людям та спричинило скандал".

"У листі від 25 березня SNAP звернулася з проханням провести ретельне розслідування відповідальності кардинала Прево, але не лише Паролін, Фернандес, Артіме та Брамбілья не відповіли, а й напередодні конклаву Прево був серед імен, які з'являлися як претенденти на папський престол. Ситуація і так досить скандальна, не кажучи вже про випадок, якщо його оберуть", — писали у виданні.

Новий Папа Римський Лев XIV. Фото: Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel/Handout via REUTERS

Погляди Папи Льва XIV

Взагалі, Роберта Прево називають близьким до поглядів колишнього Папи Франциска. Але є нюанси.

Якщо позиції щодо мігрантів, бідних та довкілля американець, за свідченнями ЗМІ, поділяє, то позиції, приміром, щодо ЛГБТ, як пише BBC, залишаються незрозумілими.

Позиції Франциска щодо більшої залученості жінок до справ церкви новий Папа також поділяв, вважаючи, що "їхня точка зору є збагаченням".

Папа Лев XIV та Україна

Навесні 2023 року новий Папа під час одного з інтерв'ю, як пише УНІАН, посилаючись на WSJ, засудив війну Росії проти України.

Тоді він закликав до миру в Україні та засудив російське вторгнення, назвавши його імперіалістичним за своєю природою.

Його нинішня позиція щодо війни в Україні, скоріш за все, буде озвучена вже найближчим часом.

Чому саме Лев

Кардинал Прево обрав одне із найпопулярніших папських імен, яке до нього використовували 13 пап. Його прямий попередник, Лев XIII служив з 1878 по 1903 рік.

Папа Лев XIII, був папою на боці бідних і захищав робітників, пише CNN. Він приділяв особливу увагу правам робітників та католицькій соціальній доктрині, тому вибір такого імені для нового понтифіка є вагомим твердженням.

Ім'я, яке обирає новий папа, часто відображає якості, які він сподівається втілити у своєму папстві.

"Це свідчитиме про певний дух, напрямок і бачення нового Папи", — цитує CBS News Денніса Дойла, теолога і почесного професора релігієзнавства Дейтонського університету.

Нагадаємо, є декілька цікавих фактів про Ватикан, який є резиденцією Папи Римського.

Журналісти більш детально розібралися у таємниці імені нового Папи Римського. зокрема у його історичному значенні.