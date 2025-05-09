Ватикан — цікаві факти та традиції

Ватикан. Фото: Reuters

Відомо, що Ватикан — це резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу Католицької церкви. Найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії.

Про цікаві факти щодо життя у Ватикані розповів редактор німецького видання BILD.

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Новообраний Папа Лев XIV. Фото: Reuters

Ватикан — що відомо про життя там та традиції

Зазначається, що Ватикан — це доволі дуже своєрідна держава. Це теократична монархія, де розмовляють латиною та італійською і розплачуються євро, хоч вона не входить до ЄС. І на цьому перелік особливостей лише починається.

Скільки людей живе у Ватикані

У Ватикані проживає 618 громадян, але лише 246 із них живуть у Папській державі (наприклад, кардинали). Понад половину — це папські дипломати, які працюють за кордоном. При цьому у Ватикані немає ні клініки, ні акушерок, ні пологів — а отже, і громадянства за народженням. Воно дається лише на час і прив'язане до посад. Наприклад, папські "швейцарські гвардійці" вважаються громадянами, поки служать Ватикану.

Чи називають жителів "ватиканцями"

Наразі усталеної назви для мешканців Ватикану немає навіть в італійській мові — немає ні "ватиканців", ні "ватіканичів", ні "ватиканів".

Обрання нового Папи у Ватикані. Фото: Reuters

Чи сплачує Папа церковний податок

Громадяни Ватикану не платять жодного цента податків, і там не потрібно подавати податкову декларацію. Нічого не платить і Папа, який також не отримує зарплату і майже не користується грошима. Усі його витрати покриває церква.

Чи проживають у Ватикані жінки

У Ватикані є жінки, і їхня кількість зростає навіть у керівництві. За даними Vatican News, за останні 10 років їхня частка зросла з 19 до 26%. Наприклад — італійська черниця Симона Брамбілла, перша жінка-префект в історії Папської держави, яка керує католицькими чернечими орденами по всьому світу.

У Ватикані також працює безліч жінок, які готують їжу, працюють касирами, заправляють ліжка кардиналів і виконують іншу роботу.

Чи дійсно папські гвардійці — швейцарці

З 1506 року швейцарська гвардія охороняє Папу і його резиденцію. Це найстаріший військовий корпус у світі (щоправда, за штатом у ньому всього 135 осіб).

Швейцарське походження — одна з вимог до кандидатів на службу. Крім цього, гвардієць має бути чоловіком, католиком, від 19 до 30 років, зростом мінімум 174 см, спортивним, неодруженим і з "бездоганною репутацією". А ще він має бути готовим носити середньовічну форму і весь час позувати для фотографій із туристами та паломниками.

Чи є у Ватикану власні автомобільні номери

У Ватикані є власні автомобільні номери. SCV — скорочення від "Stato della Città del Vaticano", тобто "місто-держава Ватикан".

Віряни на площі Святого Петра у Ватикані в очікуванні обрання нового Папи. Фото: Reuters

В чому полягає робота Папи

До їхніх обов'язків входять меси щонеділі й на свята, ранкові приватні аудієнції та загальна аудієнція щосереди, на яку кожен може потрапити (якщо вчасно подасть заявку) і особисто побачити Папу (це безоплатно).

Ще Папи багато часу присвячують енциклікам — великим посланням про питання сучасності, адресованим усім католикам. Вони також пишуть книги й часто здійснюють закордонні поїздки.

Чи є у Ватикану поліція і в'язниця

Є служба безпеки — ватиканська жандармерія, яка охороняє Папу. На відміну від гвардійців, зовсім не за допомогою алебард, а цілком сучасними засобами. У її складі також існує особливий важкоозброєний загін — Gruppo Intervento Rapido.

У Ватикані також є і в'язниця, точніше, камера, в якій 2012 року три місяці відбував покарання камердинер Папи Бенедикта XVI, засуджений за крадіжку. А ось смертну кару у Ватикані скасували — ще 1969 року.

Як у Ватикані з шопінгом

Ватикан — це рай безмитної торгівлі. Тут є універмаг, а серед товарів можна знайти навіть жіночу спідню білизну. А також техніку, швейцарські годинники, вишукані прикраси та парфумерію, якісний алкоголь і делікатеси за вигідною ціною.

До 2018 року у Ватикані продавали навіть сигарети й сигари (також не обкладені митом).

Чому Папи носять червоні туфлі

У церкві червоний колір символізує кров Христа. Це стосується червоних шапочок кардиналів, а також червоних туфель Пап. Однак останній Папа, Франциск відступив від цієї традиції й носив потерті чорні туфлі.

Нагадаємо, що у Ватикані у четвер, 8 травня, обрали нового Папу Римського — нис став Роберт Френсіс Превост.

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