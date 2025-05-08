Новий Папа Римський Роберт Превост — що відомо про понтифіка

Папа Римський Роберт Превост. Фото: Reuters

У Ватикані у четвер, 8 травня, обрали нового Папу Римського. Ним став 69-річний американець Роберт Френсіс Превост.

Що відомо про чинного понтифіка, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Роберт Превост — новий Папа Римський

Превост народився в Чикаго і провів багато років як місіонер у Перу. У 2023 році Папа Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії єпископів.

Як пише Sky News, новий Папа має близьке до Франциска бачення щодо довкілля, допомоги бідним і мігрантам.

"Єпископ не повинен бути маленьким принцом, який сидить у своєму королівстві", — сказав він у 2024 році.

Він підтримував позицію Франциска про дозвіл розлученим і повторно одруженим католикам приймати Святе Причастя. Водночас він лише м'яко підтримав дозвіл священникам на благословення одностатевих пар.

Перед конклавом його просували як "компромісного кандидата" на понтифікат. Також тривалість часу, яку Превост провів у Перу, дозволяє розглядати його, як більш універсального кандидата, ніж американця.

Американський священник та голова Інституту релігій Актона Отець Роберт Сіріко розповів, що новий папа "вільно володіє п'ятьма чи шістьма мовами". Також як кардинал Превост був "дуже інтернаціональним".

"Він був місіонером і він є членом релігійного ордену, так що це дуже важливо — у нас уже два Папи поспіль, які є членами релігійних орденів, а не єпархіальними священниками", — додав Сіріко.

Раніше Sky News назвало імена кардиналів, яких вважали головними претендентами на понтифікат.

А Президент України Володимир Зеленський привітав нового Папу Римського з обранням.