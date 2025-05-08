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Зеленський привітав нового папу

8 травня 2025 20:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У Ватикані обрали нового Папу — Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, привітав нового Папу Римського. Ним став кардинал на ім'я Роберт Френсіс Превост.

Відповідний допис український лідер оприлюднив у Telegram.

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"Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу стосовно дотримання міжнародного права, засудження військової агресії РФ проти України та захисту прав невинних цивільних громадян. 

Він висловив сподівання щодо подальшої моральної й духовної підтримки з боку Ватикану зусиль України, які спрямовані на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру.

"Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Ad multos annos!" — додав президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Ватикані на другий день конклаву обрали Папу Римського під час четвертого раунду голосування.

Відомо, що понтифіком став американець Роберт Френсіс Превост.

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