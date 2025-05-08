Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Мерцом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів детальну та плідну розмову з новообраним Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Під час бесіди глава української держави ще раз привітав пана Мерца з обранням на відповідальну посаду та побажав йому успіхів у подальшій роботі.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Що відомо про бесіду Зеленського та Мерца

У центрі розмови була тема подальшої підтримки України з боку Німеччини. Президент підкреслив важливість того, щоб Берлін і надалі відігравав ключову роль у захисті українського народу та у відновленні країни після завершення війни.

Обидві сторони погодилися щодо великого потенціалу для українсько-німецького партнерства та домовилися спільно працювати над реалізацією важливих ініціатив.

Канцлер Мерц запевнив у непохитній підтримці України, що було особливо важливо почути в цей непростий час. Під час розмови також обговорювалися кроки для посилення дипломатичних зусиль і шляхи досягнення справедливого миру. Сторони погодили попередній графік контактів на найближчий період.

"Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що планує відвідати Україну найближчим часом. За його словами, наразі узгоджуються деталі візиту.

Раніше Мерц заявив, що без США не вдасться досягнути припинення вогню в Україні.