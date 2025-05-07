Участь США у завершенні війни в Україні — Мерц висловив думку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 7 травня, заявив, що без США не вдасться завершити війну в Україні. Таку думку він висловив під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Про це пише DW.

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Завершення війни в Україні

"Ми не можемо закінчити цю війну в Україні без подальшого залучення Сполучених Штатів Америки, це не те, що можуть замінити європейці", — сказав Мерц.

Він вважає, що також залучення США вимагатиме будь-яке припинення вогню і гарантії безпеки для України.

За словами канцлера, Німеччина, Франція й інші європейські країни готові зробити свій внесок, але існує усвідомлення, що "американці будуть надалі потрібніі".

"Ми хочемо, щоб американці залишалися залученими і виконували свої обов'язки в рамках НАТО, а також щодо України", — наголосив Мерц.

Він сподівається, що найближчим часом вдасться домовитися про постійне припинення вогню в Україні. Натомість Макрон заявив, що сумнівається в "серйозності" намірів президента РФ Володимира Путіна щодо забезпечення тривалого миру.

Нагадаємо, Мерца з другої спроби обрали канцлером Німеччини. Він набрав 325 голосів.

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