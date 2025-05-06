Фрідріх Мерц обраний новим канцлером Німеччини

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фрідріха Мерца у вівторок, 6 травня, обрали новим канцлером Німеччини. З другої спроби він набрав 325 голосів.

Про це повідомляє DW.

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Новий канцлер Німеччини

Перша спроба голосування провалилася зранку, 6 квітня. Однак згодом лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини.

Загалом він отримав 325 голосів депутатів Бундестагу з мінімально необхідних 316.

"Дякую вам за довіру, я приймаю обрання", — наголосив Мерц.

Що відомого про нового канцлера Німеччини

Фрідріх Мерц ще з юних років був активним членом молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу, а у 25 років він очолив Брілонське відділення "Молодої спілки" ХДС.

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

У 1989 році Мерц висунув свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту й здобув депутатський мандат. Протягом одного терміну працював у складі Комітету з економічних та монетарних питань.

Після завершення роботи в Європарламенті він став депутатом Бундестагу від ХДС, зосередившись на економічних і фінансових питаннях. У 2000 році очолив парламентську фракцію партії. Після поразки на виборах 2002 року він поступився цією посадою Ангелі Меркель. Попри спільну партійну належність і співпрацю, між ними були помітні ідеологічні розбіжності.

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Мерц ще кілька років залишався депутатом Бундестагу та працював у Комітеті з правових питань, але у 2009 році вирішив залишити політику. Після цього зосередився на юридичній карʼєрі.

Він повернувся в політику у 2018 році, спробувавши очолити Християнсько-демократичний союз після відставки Ангели Меркель. Однак здобути лідерство йому вдалося лише з третьої спроби — у січні 2022 року, коли ХДС перейшов в опозицію після обрання Олафа Шольца канцлером.

Через політичну кризу восени 2024 року в Німеччині було призначено позачергові вибори на 23 лютого 2025 року.

Нагадаємо, на першому голосуванні Мерца підтримали 310 депутатів. Це безпрецедентна подія в історії Німеччини.

Раніше Мерц анонсував нову військову допомогу для України. Йдеться про суму у розмірі три мільярди євро.