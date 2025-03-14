Мерц анонсував виділення Україні військової допомоги — деталі

Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Голова партії Християнсько-демократичний союз та майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував виділення допомоги Україні. За його словами, вартість військового пакету становить 3 мільярди євро.

Про це пише Tagesschau у п'ятницю, 14 березня.

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Мерц провів консультації з лідерами Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії та "Зелених" щодо фінансового пакета для України, який планують ухвалити наступного тижня.

За словами майбутнього канцлера, чинний очільник уряду Олаф Шольц підтвердив, що у разі схвалення парламентом він готовий вивільнити додаткові кошти на підтримку України.

"Я очікую, що після схвалення верхньою палатою буде виділено 3 мільярди євро військової допомоги Україні", — сказав він.

Як відомо, виділення пакета допомоги на цю суму розглядали ще до виборів у Німеччині, однак тоді Шольц заблокував розгляд питання. Він сказав, що це треба розглядати вже після голосування.

Раніше Мерц уже заявляв про намір розблокувати 3 мільярди євро для України та зазначав, що вони "будуть виділені швидко".

Також майбутній канцлер Німеччини закликав поставити Україну в позицію сили перед переговорами з Росією.