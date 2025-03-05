Мерц зустрінеться з Шольцем, щоб розблокувати 3 млрд євро Україні

Лідер ХДС Фрідріх Мерц. Фото: DW

Голова партії ХДС, яка перемогла на виборах у Німеччині, і ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що в середу він зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом, який буде йти з посади. Він має намір обговорити виділення Україні 3 млрд євро, які Шольц заморозив у грудні.

Про це повідомляє Le Monde.

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"Ми припускаємо, що кошти будуть виділені швидко", — сказав Мерц.

Водночас німецькі консервативна і соціал-демократична партії, які ведуть переговори щодо формування майбутнього уряду, заявили у вівторок, що хочуть зробити безпрецедентні інвестиції в розмірі кількох сотень млрд євро для зміцнення оборони та економіки країни на тлі загрози розмежування зі США.

"З огляду на небезпеки, що загрожують нашій свободі та миру на нашому континенті, девізом нашої оборони має бути: за будь-яку ціну", — сказав Мерц.

Нагадаємо, близько тижня тому після перемоги на виборах до Бундестагу, Мерц висловив підтримку Україні. Зокрема він закликав поставити країну в позицію сили.

Також наприкінці лютого він здійснив візит до Парижа і зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Головною темою їхньої зустрічі стала європейська безпека в умовах зміни політики США щодо України.