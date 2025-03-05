Мерц встретится с Шольцем, чтобы разблокировать 3 млрд евро Украине

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Фото: DW

Председатель партии ХДС, победившей на выборах в Германии, и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в среду он встретится с уходящим канцлером Олафом Шольцом. Он намерен обсудить выделение Украине 3 млрд евро, которые Шольц заморозил в декабре.

Об этом сообщает Le Monde.

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"Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", — сказал Мерц.

В то же время немецкие консервативная и социал-демократическая партия, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, заявили во вторник, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в размере нескольких сотен млрд евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угрозы размежевания с США.

"Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, девизом нашей обороны должно быть: любой ценой", — сказал Мерц.

Напомним, около недели назад после, победы на выборах в Бундестаг, Мерц выразил поддержку Украине. В частности он призвал поставить страну в позицию силы.

Также в конце февраля он совершил визит в Париж и встретился с президентом Франции Эммануэль Макроном. Главной темой их встречи стала европейская безопасность в условиях изменения политики США по Украине.