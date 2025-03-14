Мерц анонсировал выделение Украине военной помощи — детали

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Председатель партии Христианско-демократический союз и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал выделение помощи Украине. По его словам, стоимость военного пакета составляет 3 миллиарда евро.

Об этом пишет Tagesschau в пятницу, 14 марта.

Читайте также:

Помощь Германии для Украины

Мерц провел консультации с лидерами Христианско-социального союза, Социал-демократической партии и "Зеленых" относительно финансового пакета для Украины, который планируют принять на следующей неделе.

По словам будущего канцлера, действующий глава правительства Олаф Шольц подтвердил, что в случае одобрения парламентом он готов высвободить дополнительные средства на поддержку Украины.

"Я ожидаю, что после одобрения верхней палатой будет выделено 3 миллиарда евро военной помощи Украине", — сказал он.

Как известно, выделение пакета помощи на эту сумму рассматривали еще до выборов в Германии, однако тогда Шольц заблокировал рассмотрение вопроса. Он сказал, что это надо рассматривать уже после голосования.

Ранее Мерц уже заявлял о намерении разблокировать 3 миллиарда евро для Украины и отмечал, что они "будут выделены быстро".

Также будущий канцлер Германии призвал поставить Украину в позицию силы перед переговорами с Россией.