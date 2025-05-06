Фрідріх Мерц не став канцлером Німеччини — скільки голосів не вистачило

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Eva Manez

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц не набрав достатню кількість голосів у першому турі голосування в Бундестазі. Друге голосування може відбутися протягом двох тижнів, можливо, з іншим кандидатом.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

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Сьогодні Бундестаг провалив першу спробу голосування за кандидатуру Мерца. За нього проголосували лише 310 депутатів з необхідних 316 при тому, що коаліційні фракції ХДС/ХСС та СДПН мають загалом 328 місць у парламенті.

Зазначається, що це безпрецедентна подія в історії Німеччини. Друге голосування може відбутися протягом двох тижнів, можливо, з іншим кандидатом. Якщо канцлерської більшості все ще не буде, для третього голосування достатньо більшості голосів присутніх депутатів.

Нагадаємо, у лютому в Німеччині пройшли парламентські вибори. Згідно з результатами, переміг лідер опозиційних консерваторів Фрідріх Мерц з 28,52% голосів за його блок ХДС/ХСС.

Після поразки Шольц виступив з промовою. Він привітав Мерца та стурбований високим рейтингом Аліс Вайдель, яка підтримує Росію.