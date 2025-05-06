Фридрих Мерц не стал канцлером Германии — сколько голосов не хватило

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Eva Manez

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не набрал достаточное количество голосов в первом туре голосования в Бундестаге. Второе голосование может состояться в течение двух недель, возможно, с другим кандидатом.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

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Сегодня Бундестаг провалил первую попытку голосования за кандидатуру Мерца. За него проголосовали лишь 310 депутатов из необходимых 316 при том, что коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ имеют в целом 328 мест в парламенте.

Отмечается, что это беспрецедентное событие в истории Германии. Второе голосование может состояться в течение двух недель, возможно, с другим кандидатом. Если канцлерского большинства все еще не будет, для третьего голосования достаточно большинства голосов присутствующих депутатов.

Напомним, в феврале в Германии прошли парламентские выборы. Согласно результатам, победил лидер оппозиционных консерваторов Фридрих Мерц с 28,52% голосов за его блок ХДС/ХСС.

После поражения Шольц выступил с речью. Он поздравил Мерца и обеспокоен высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.