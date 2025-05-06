Фридрих Мерц не стал канцлером Германии — сколько голосов не хватило

Мерца не избрали канцлером Германии — какая причина
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не набрал достаточное количество голосов в первом туре голосования в Бундестаге. Второе голосование может состояться в течение двух недель, возможно, с другим кандидатом.
Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Мерц не стал канцлером Германии
Сегодня Бундестаг провалил первую попытку голосования за кандидатуру Мерца. За него проголосовали лишь 310 депутатов из необходимых 316 при том, что коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ имеют в целом 328 мест в парламенте.
Отмечается, что это беспрецедентное событие в истории Германии. Второе голосование может состояться в течение двух недель, возможно, с другим кандидатом. Если канцлерского большинства все еще не будет, для третьего голосования достаточно большинства голосов присутствующих депутатов.
Напомним, в феврале в Германии прошли парламентские выборы. Согласно результатам, победил лидер оппозиционных консерваторов Фридрих Мерц с 28,52% голосов за его блок ХДС/ХСС.
После поражения Шольц выступил с речью. Он поздравил Мерца и обеспокоен высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.
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