Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фридриха Мерца во вторник, 6 мая, избрали новым канцлером Германии. Со второй попытки он набрал 325 голосов.

Об этом сообщает DW.

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Новый канцлер Германии

Первая попытка голосования провалилась утром, 6 апреля. Однако впоследствии лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц был избран канцлером Германии.

В целом он получил 325 голосов депутатов Бундестага из минимально необходимых 316.

"Благодарю вас за доверие, я принимаю избрание", — подчеркнул Мерц.

Что известного о новом канцлере Германии

Фридрих Мерц еще с юных лет был активным членом молодежного крыла Христианско-демократического союза, а в 25 лет он возглавил Брилонское отделение "Молодого союза" ХДС.

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В 1989 году Мерц выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и получил депутатский мандат. В течение одного срока работал в составе Комитета по экономическим и монетарным вопросам.

После завершения работы в Европарламенте он стал депутатом Бундестага от ХДС, сосредоточившись на экономических и финансовых вопросах. В 2000 году возглавил парламентскую фракцию партии. После поражения на выборах 2002 года он уступил эту должность Ангеле Меркель. Несмотря на общую партийную принадлежность и сотрудничество, между ними были заметны идеологические разногласия.

Мерц еще несколько лет оставался депутатом Бундестага и работал в Комитете по правовым вопросам, но в 2009 году решил оставить политику. После этого сосредоточился на юридической карьере.

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Он вернулся в политику в 2018 году, попытавшись возглавить Христианско-демократический союз после отставки Ангелы Меркель. Однако получить лидерство ему удалось лишь с третьей попытки — в январе 2022 года, когда ХДС перешел в оппозицию после избрания Олафа Шольца канцлером.

Из-за политического кризиса осенью 2024 года в Германии были назначены внеочередные выборы на 23 февраля 2025 года.

Напомним, на первом голосовании Мерца поддержали 310 депутатов. Это беспрецедентное событие в истории Германии.

Ранее Мерц анонсировал новую военную помощь для Украины. Речь идет о сумме в размере три миллиарда евро.