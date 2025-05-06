Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии

Фридрих Мерц со второй попытки стал канцлером Германии
Фридриха Мерца во вторник, 6 мая, избрали новым канцлером Германии. Со второй попытки он набрал 325 голосов.
Об этом сообщает DW.
Новый канцлер Германии
Первая попытка голосования провалилась утром, 6 апреля. Однако впоследствии лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц был избран канцлером Германии.
В целом он получил 325 голосов депутатов Бундестага из минимально необходимых 316.
"Благодарю вас за доверие, я принимаю избрание", — подчеркнул Мерц.
Что известного о новом канцлере Германии
Фридрих Мерц еще с юных лет был активным членом молодежного крыла Христианско-демократического союза, а в 25 лет он возглавил Брилонское отделение "Молодого союза" ХДС.
В 1989 году Мерц выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и получил депутатский мандат. В течение одного срока работал в составе Комитета по экономическим и монетарным вопросам.
После завершения работы в Европарламенте он стал депутатом Бундестага от ХДС, сосредоточившись на экономических и финансовых вопросах. В 2000 году возглавил парламентскую фракцию партии. После поражения на выборах 2002 года он уступил эту должность Ангеле Меркель. Несмотря на общую партийную принадлежность и сотрудничество, между ними были заметны идеологические разногласия.
Мерц еще несколько лет оставался депутатом Бундестага и работал в Комитете по правовым вопросам, но в 2009 году решил оставить политику. После этого сосредоточился на юридической карьере.
Он вернулся в политику в 2018 году, попытавшись возглавить Христианско-демократический союз после отставки Ангелы Меркель. Однако получить лидерство ему удалось лишь с третьей попытки — в январе 2022 года, когда ХДС перешел в оппозицию после избрания Олафа Шольца канцлером.
Из-за политического кризиса осенью 2024 года в Германии были назначены внеочередные выборы на 23 февраля 2025 года.
Напомним, на первом голосовании Мерца поддержали 310 депутатов. Это беспрецедентное событие в истории Германии.
Ранее Мерц анонсировал новую военную помощь для Украины. Речь идет о сумме в размере три миллиарда евро.
Читайте Новини.LIVE!