Участие США в завершении войны в Украине - Мерц высказал мнение

Мерц ответил, удастся ли закончить войну в Украине без США
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 7 мая, заявил, что без США не удастся завершить войну в Украине. Такое мнение он высказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Об этом пишет DW.
Завершение войны в Украине
"Мы не можем закончить эту войну в Украине без дальнейшего привлечения Соединенных Штатов Америки, это не то, что могут заменить европейцы", — сказал Мерц.
Он считает, что также привлечения США потребует любое прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.
По словам канцлера, Германия, Франция и другие европейские страны готовы внести свой вклад, но существует осознание, что "американцы будут в дальнейшем нужны".
"Мы хотим, чтобы американцы оставались вовлеченными и выполняли свои обязанности в рамках НАТО, а также в отношении Украины", — подчеркнул Мерц.
Он надеется, что в ближайшее время удастся договориться о постоянном прекращении огня в Украине. Зато Макрон заявил, что сомневается в "серьезности" намерений президента РФ Владимира Путина по обеспечению длительного мира.
Напомним, Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии. Он набрал 325 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового главу правительства ФРГ и пожелал успехов на должности.
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