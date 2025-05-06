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Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером Німеччини

6 травня 2025 18:53
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням канцлером Німеччини
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням канцлером Німеччини. Він побажав йому успіхів на шляху.

Про це український лідер повідомив у соцмережі X.

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Глава держави зазначив, що Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. За його словами, допомога врятувала тисячі українських життів.

"Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності", — зазначив Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 травня з другої спроби Мерца обрали новим канцлером Німеччини. Його підтримали 325 депутатів Бундестагу.

А на першому голосуванні Мерц не набрав необхідної кількості голосів, що стало унікальним випадком в історії країни.

Володимир Зеленський Німеччина Україна політики Фрідріх Мерц
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