Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии. Он пожелал ему успехов на пути.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X.

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Зеленский поздравил Мерца

Глава государства отметил, что Украина глубоко благодарна за поддержку Германии и ее народа. По его словам, помощь спасла тысячи украинских жизней.

"Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства", — отметил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 6 мая со второй попытки Мерца избрали новым канцлером Германии. Его поддержали 325 депутатов Бундестага.

А на первом голосовании Мерц не набрал необходимого количества голосов, что стало уникальным случаем в истории страны.