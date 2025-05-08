Зеленский поговорил с канцлером Германии Мерцом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел подробную и плодотворную беседу с новоизбранным Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время беседы глава украинского государства еще раз поздравил господина Мерца с избранием на ответственную должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Что известно о беседе Зеленского и Мерца

В центре разговора была тема дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии. Президент подчеркнул важность того, чтобы Берлин и в дальнейшем играл ключевую роль в защите украинского народа и в восстановлении страны после завершения войны.

Обе стороны согласились относительно большого потенциала для украинско-немецкого партнерства и договорились совместно работать над реализацией важных инициатив.

Канцлер Мерц заверил в непоколебимой поддержке Украины, что было особенно важно услышать в это непростое время. В ходе разговора также обсуждались шаги для усиления дипломатических усилий и пути достижения справедливого мира. Стороны согласовали предварительный график контактов на ближайший период.

"Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время", — написал Зеленский.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что планирует посетить Украину в ближайшее время. По его словам, сейчас согласовываются детали визита.

Ранее Мерц заявил, что без США не удастся достичь прекращения огня в Украине.