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Мерц відповів, від чого залежать гарантії безпеки для України

7 травня 2025 21:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Мерц висловився щодо гарантій безпеки для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 7 травня, заявив, що планує відвідати Україну найближчим часом. За його словами, наразі узгоджуються деталі візиту.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

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Візит Мерца в Україну

"Я справді планую відвідати Україну найближчими тижнями. Зараз узгоджуються деталі цього візиту. Доки не буде тривалого перемир'я та угоди з Росією, ми не можемо розкрити обсяг гарантій безпеки України, бо ми ще не знаємо умов", — сказав Мерц.

Він наголосив, що Україна може й надалі розраховувати на Німеччину та Францію у боротьбі з агресією Росії. Також німецький канцлер зауважив, що президент США Дональд Трамп "має повну підтримку" щодо припинення війни та вбивств Україні.

"Ми тісно співпрацюватимемо з США, Україною та Європейськими партнерами для досягнення справедливого й тривалого миру. Я дуже радий, що ми разом зможемо це здійснити", — зазначив він.

Мерц додав, що як тільки буде домовлено про припинення вогню, Німеччина готова брати участь у його моніторингу під керівництвом США. Також спільно з партнерами планується надати Україні гарантії безпеки і забезпечити її здатність захищатися від агресії зараз і в майбутньому.

Раніше Мерц заявив, що без США не вдасться досягнути припинення вогню в Україні.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вимоги Росії стосовно припинення вогню "є надмірними".

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