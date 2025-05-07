Мерц высказался относительно гарантий безопасности для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 7 мая, заявил, что планирует посетить Украину в ближайшее время. По его словам, сейчас согласовываются детали визита.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

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Визит Мерца в Украину

"Я действительно планирую посетить Украину в ближайшие недели. Сейчас согласовываются детали этого визита. Пока не будет длительного перемирия и соглашения с Россией, мы не можем раскрыть объем гарантий безопасности Украины, потому что мы еще не знаем условий", — сказал Мерц.

Он подчеркнул, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на Германию и Францию в борьбе с агрессией России. Также немецкий канцлер отметил, что президент США Дональд Трамп "имеет полную поддержку" по прекращению войны и убийств Украины.

"Мы будем тесно сотрудничать с США, Украиной и европейскими партнерами для достижения справедливого и прочного мира. Я очень рад, что мы вместе сможем это осуществить", — отметил он.

Мерц добавил, что как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, Германия готова участвовать в его мониторинге под руководством США. Также совместно с партнерами планируется предоставить Украине гарантии безопасности и обеспечить ее способность защищаться от агрессии сейчас и в будущем.

Ранее Мерц заявил, что без США не удастся достичь прекращения огня в Украине.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России относительно прекращения огня "являются чрезмерными".