Припинення вогню в Україні — Венс висловився щодо вимог РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив нову заяву стосовно встановлення миру в Україні. На його думку, Росія висуває надмірні вимоги для припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю під час Мюнхенської конференції з глобальної безпеки.

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Припинення вогню в Україні

"Я б не сказав, що росіяни не хочуть вирішити цю ситуацію, скоріше зараз вони висувають певні умови та очікують поступок, аби припинити конфлікт", — зазначив Венс.

Він зазначив, що на думку адміністрації США, вимоги Росії є надмірними.

Водночас віцепрезидент вважає абсурдним те, що Україна та Росія не ведуть прямих перемовин. Венс додав, що між позиціями сторін наразі існує "прірва".

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що в Україні не вдасться завершити війну без участі США.

А політолог Олексій Буряченко в інтерв'ю для Новини.LIVE пояснив, на якому місці Україна для президента США Дональда Трампа.