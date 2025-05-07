Прекращение огня в Украине - Вэнс высказался относительно требований РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал новое заявление относительно установления мира в Украине. По его мнению, Россия выдвигает чрезмерные требования для прекращения огня.

Об этом он заявил в интервью во время Мюнхенской конференции по глобальной безопасности.

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Прекращение огня в Украине

"Я бы не сказал, что россияне не хотят решить эту ситуацию, скорее сейчас они выдвигают определенные условия и ожидают уступок, чтобы прекратить конфликт", — отметил Вэнс.

Он отметил, что по мнению администрации США, требования России являются чрезмерными.

В то же время вице-президент считает абсурдным то, что Украина и Россия не ведут прямых переговоров. Вэнс добавил, что между позициями сторон сейчас существует "пропасть".

Напомним, новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в Украине не удастся завершить войну без участия США.

А политолог Алексей Буряченко в интервью для Новини.LIVE объяснил, на каком месте Украина для президента США Дональда Трампа.