Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский поздравил нового Папу arrow

Зеленский поздравил нового Папу

8 мая 2025 20:54
Евгения Брюховецкая - редактор
В Ватикане избрали нового Папу — Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, поздравил нового Папу Римского. Им стал кардинал по имени Лев XIV.

Соответствующее сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Избрание нового папы

"Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола относительно соблюдения международного права, осуждения военной агрессии РФ против Украины и защиты прав невинных гражданских.

Он выразил надежду на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение прочного мира.

"Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии. Ad multos annos!" — добавил президент.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Ватикане на второй день конклава выбрали Папу Римского во время четвертого раунда голосования.

Известно, что понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Владимир Зеленский церковь Ватикан Папа Римский католики
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама