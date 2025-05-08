В Ватикане избрали нового Папу — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, поздравил нового Папу Римского. Им стал кардинал по имени Лев XIV.

Соответствующее сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram.

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"Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола относительно соблюдения международного права, осуждения военной агрессии РФ против Украины и защиты прав невинных гражданских.

Он выразил надежду на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение прочного мира.

"Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии. Ad multos annos!" — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Ватикане на второй день конклава выбрали Папу Римского во время четвертого раунда голосования.

Известно, что понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.