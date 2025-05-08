Новый Папа Римский Роберт Превост — что известно о понтифике

Папа Римский Роберт Превост. Фото: Reuters

В Ватикане в четверг, 8 мая, избрали нового Папу Римского. Им стал 69-летний американец Роберт Фрэнсис Превост.

Что известно о действующем понтифике, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Роберт Превост — новый Папа Римский

Превост родился в Чикаго и провел много лет как миссионер в Перу. В 2023 году Папа Франциск сделал его кардиналом и назначил главой дикастерии епископов.

Как пишет Sky News, новый Папа имеет близкое к Франциску видение относительно окружающей среды, помощи бедным и мигрантам.

"Епископ не должен быть маленьким принцем, который сидит в своем королевстве", — сказал он в 2024 году.

Он поддерживал позицию Франциска о разрешении разведенным и повторно женатым католикам принимать Святое Причастие. В то же время он лишь мягко поддержал разрешение священникам на благословение однополых пар.

Перед конклавом его продвигали как "компромиссного кандидата" на понтификат. Также продолжительность времени, которое Превост провел в Перу, позволяет рассматривать его как более универсального кандидата, чем американца.

Американский священник и глава Института религий Актона Отец Роберт Сирико рассказал, что новый папа "свободно владеет пятью или шестью языками". Также как кардинал Превост был "очень интернациональным".

"Он был миссионером и он является членом религиозного ордена, так что это очень важно — у нас уже два Папы подряд, которые являются членами религиозных орденов, а не епархиальными священниками", — добавил Сирико.

Ранее Sky News назвало имена кардиналов, которых считали главными претендентами на понтификат.

А Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового Папу Римского с избранием.