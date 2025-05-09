Ватикан - интересные факты и традиции

Ватикан. Фото: Reuters

Известно, что Ватикан — это резиденция Папы Римского, территория Святейшего Престола (Престола Святого Петра), центрального органа Католической церкви. Наименьшее в мире независимое государство, анклав посреди Рима в Италии.

Об интересных фактах о жизни в Ватикане рассказал редактор немецкого издания BILD.

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Ватикан — что известно о жизни там и традициях

Отмечается, что Ватикан — это довольно очень своеобразное государство. Это теократическая монархия, где разговаривают на латыни и итальянском и расплачиваются евро, хотя она не входит в ЕС. И на этом перечень особенностей только начинается.

Сколько людей живет в Ватикане

В Ватикане проживает 618 граждан, но только 246 из них живут в Папском государстве (например, кардиналы). Более половины — это папские дипломаты, которые работают за рубежом. При этом в Ватикане нет ни клиники, ни акушерок, ни родов — а значит, и гражданства по рождению. Оно дается лишь на время и привязано к должностям. Например, папские "швейцарские гвардейцы" считаются гражданами, пока служат Ватикану.

Называют ли жителей "ватиканцами"

Сейчас устоявшегося названия для жителей Ватикана нет даже в итальянском языке — нет ни "ватиканцев", ни "ватиканичей", ни "ватиканов".

Избрание нового Папы в Ватикане. Фото: Reuters

Платит ли Папа церковный налог

Граждане Ватикана не платят ни одного цента налогов, и там не нужно подавать налоговую декларацию. Ничего не платит и Папа, который также не получает зарплату и почти не пользуется деньгами. Все его расходы покрывает церковь.

Проживают ли в Ватикане женщины

В Ватикане есть женщины, и их количество растет даже в руководстве. По данным Vatican News, за последние 10 лет их доля выросла с 19 до 26%. Например — итальянская монахиня Симона Брамбилла, первая женщина-префект в истории Папского государства, которая руководит католическими монашескими орденами по всему миру.

В Ватикане также работает множество женщин, которые готовят еду, работают кассирами, заправляют кровати кардиналов и выполняют другую работу.

Действительно ли папские гвардейцы — швейцарцы

С 1506 года швейцарская гвардия охраняет Папу и его резиденцию. Это старейший военный корпус в мире (правда, по штату в нем всего 135 человек).

Швейцарское происхождение — одно из требований к кандидатам на службу. Кроме этого, гвардеец должен быть мужчиной, католиком, от 19 до 30 лет, ростом минимум 174 см, спортивным, холостым и с "безупречной репутацией". А еще он должен быть готовым носить средневековую форму и все время позировать для фотографий с туристами и паломниками.

Есть ли у Ватикана собственные автомобильные номера

В Ватикане есть собственные автомобильные номера. SCV — сокращение от "Stato della Città del Vaticano", то есть "город-государство Ватикан".

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане в ожидании избрания нового Папы. Фото: Reuters

В чем заключается работа Папы

В их обязанности входят мессы каждое воскресенье и по праздникам, утренние частные аудиенции и общая аудиенция каждую среду, на которую каждый может попасть (если вовремя подаст заявку) и лично увидеть Папу (это бесплатно).

Еще Папы много времени посвящают энцикликам — большим посланиям о вопросах современности, адресованным всем католикам. Они также пишут книги и часто совершают зарубежные поездки.

Есть ли у Ватикана полиция и тюрьма

Есть служба безопасности — ватиканская жандармерия, которая охраняет Папу. В отличие от гвардейцев, вовсе не с помощью алебард, а вполне современными средствами. В ее составе также существует особый тяжеловооруженный отряд — Gruppo Intervento Rapido.

В Ватикане также есть и тюрьма, точнее, камера, в которой в 2012 году три месяца отбывал наказание камердинер Папы Бенедикта XVI, осужденный за кражу. А вот смертную казнь в Ватикане отменили - еще в 1969 году.

Как в Ватикане с шопингом

Ватикан — это рай беспошлинной торговли. Здесь есть универмаг, а среди товаров можно найти даже женское нижнее белье. А также технику, швейцарские часы, изысканные украшения и парфюмерию, качественный алкоголь и деликатесы по выгодной цене.

До 2018 года в Ватикане продавали даже сигареты и сигары (также не облагаемые пошлиной).

Почему Папы носят красные туфли

В церкви красный цвет символизирует кровь Христа. Это касается красных шапочек кардиналов, а также красных туфель Пап. Однако последний Папа, Франциск отступил от этой традиции и носил потертые черные туфли.

Напомним, что в Ватикане в четверг, 8 мая, избрали нового Папу Римского — им стал Роберт Фрэнсис Превост.

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