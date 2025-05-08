Новий Папа Римський — що означає його ім’я

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Ім’я нового Папи Римського Лев має глибоке історичне значення, оскільки є одним із найпоширеніших в історії папства. Перше його носіння припадає на період правління Лева Великого, який був Папою Римським з 440 до 461 року. Саме за його правління титул "Папа Римський" був остаточно закріплений за єпископами Рима.

Що означає ім'я нового Папи Римського — пояснюють Новини.LIVE.

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Що відомо про ім'я Папи Римського

Останнім носієм цього імені був Папа Лев XIII, який очолював католицьку церкву з 1878 по 1903 рік. Його місією був захист соціальної справедливості та збереження прав і гідності людини, що робило його впливовим захисником слабких і знедолених.

Вибір імені для Папи — це не лише особисте рішення, а й публічний жест, що сигналізує про бажання наслідувати приклад попередників, зокрема Левів.

Обираючи це ім’я, новий Папа демонструє рішучість і силу волі, прагнучи бути духовним лідером у складні часи та виступати як моральний авторитет і стратег, готовий вести церкву через виклики сучасності.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, новим понтифіком став американець Роберт Френсіс Превост.

Також він звернувся до вірян і світової спільноти з балкона собору Святого Петра. Його промова була сповнена закликом до миру та надії.