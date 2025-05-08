Новый Папа Римский — что означает его имя

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Имя нового Папы Римского Лев имеет глубокое историческое значение, поскольку является одним из самых распространенных в истории папства. Первое его ношение приходится на период правления Льва Великого, который был Папой Римским с 440 по 461 год. Именно при его правлении титул "Папа Римский" был окончательно закреплен за епископами Рима.

Что означает имя нового Папы Римского — объясняют Новини.LIVE.

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Что известно об имени Папы Римского

Последним носителем этого имени был Папа Лев XIII, который возглавлял католическую церковь с 1878 по 1903 год. Его миссией была защита социальной справедливости и сохранение прав и достоинства человека, что делало его влиятельным защитником слабых и обездоленных.

Выбор имени для Папы — это не только личное решение, но и публичный жест, сигнализирующий о желании следовать примеру предшественников, в частности Львов.

Выбирая это имя, новый Папа демонстрирует решительность и силу воли, стремясь быть духовным лидером в сложные времена и выступать как моральный авторитет и стратег, готовый вести церковь через вызовы современности.

Напомним, сегодня, 8 мая, новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Также он обратился к верующим и мировому сообществу с балкона собора Святого Петра. Его речь была полна призывом к миру и надежде.