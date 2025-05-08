Новий Папа Римський — Трамп привітав Лева XIV з обранням

Роберт Френсіса Прево. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Френсіса Прево з обранням на папський престол. Він зазначив, що для нього це не лише визначна подія, але й історичний момент для Сполучених Штатів.

Про це американський лідер написав у своїх соціальній мережі Truth Social.

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Що Трамп сказав про призначення нового Папи Римського

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево. Для мене велика честь усвідомлювати, що він перший американець, який став Папою Римським. Яке хвилювання та яка честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі із Левом XIV. Це буде дуже важливим моментом", — написав Трамп у своєму зверненні.

Нагадаємо, сьогодні новим понтифіком став американець Роберт Френсіс Превост.

Також він уперше звернувся до вірян і світової спільноти з балкона собору Святого Петра. Його промова була сповнена закликом до миру та надії.