Новый Папа Римский — Трамп поздравил Льва XIV с избранием

Первый папа-американец — Трамп поздравил Льва XIV с избранием
Президент США Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием на папский престол. Он отметил, что для него это не только выдающееся событие, но и исторический момент для Соединенных Штатов.
Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
Что Трамп сказал о назначении нового Папы Римского
"Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Для меня большая честь осознавать, что он первый американец, который стал Папой Римским. Какое волнение и какая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи со Львом XIV. Это будет очень важным моментом", — написал Трамп в своем обращении.
Напомним, сегодня новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.
Также он впервые обратился к верующим и мировому сообществу с балкона собора Святого Петра. Его речь была полна призывом к миру и надежде.
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