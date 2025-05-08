Новый Папа Римский — Трамп поздравил Льва XIV с избранием

Роберт Фрэнсиса Прево. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием на папский престол. Он отметил, что для него это не только выдающееся событие, но и исторический момент для Соединенных Штатов.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Что Трамп сказал о назначении нового Папы Римского

"Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Для меня большая честь осознавать, что он первый американец, который стал Папой Римским. Какое волнение и какая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи со Львом XIV. Это будет очень важным моментом", — написал Трамп в своем обращении.

Напомним, сегодня новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Также он впервые обратился к верующим и мировому сообществу с балкона собора Святого Петра. Его речь была полна призывом к миру и надежде.