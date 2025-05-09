Кто такой Лев XIV — новый Папа, его жизненный путь и позиция в отношении Украины

Папа Римский Лев XIV. Фото: Августинская провинция Матери нашего доброго совета/Handout via REUTERS

Католический мир получил нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе папское имя Лев XIV.

Новый Папа Римский уже выступил с первой речью во время торжественного выхода на балкон, перед сотнями тысяч верующих на площади святого Петра в Ватикане.

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Ничего нового и неожиданного он не сказал, ограничившись общим приветствием и упоминанием о прошлом Папе Франциске:

"Мир вам. Это мир, который разоружен, обезоружен, смиренный, но в то же время настойчивый. И он исходит от Бога. Бога, который безусловно любит всех нас. И позволяет нам слышать даже слабые голоса. И Папа Франциск, на самом деле, всегда был отважным, и он благословил Рим. Папа, который благословил Рим, в то пасхальное утро уделил свое благословение миру, всему миру. Поэтому давайте последуем за этим благословением. Бог любит нас. Бог любит всех вас, и грех не победит. Мы все в руках Божьих", — сказал он.

Папа Римский Лев XIV пока остается "новичком" в информационном пространстве. И вопросов относительно его персоны хватает. Попробуем найти на них ответ.

Кто такой Роберт Прево

Новому Папе 69 лет, он первый американец, который стал понтификом. Хотя, здесь не все просто.

Роберт Прево родился в Чикаго в 1955 году. Он имеет испанские и франко-итальянские корни.

Он провел много лет на миссионерской службе в Перу, даже получил гражданство этой страны. В частности, 10 лет служил как местный приходской пастор и преподаватель в Трухильо на северо-западе Перу.

С 2001 года по 2013 год он возглавлял Орден Святого Августина. В 2014 году был назначен епископом Чиклайо в Перу.

В 2023 году Папа Франциск рукоположил Роберта Прево в кардиналы. Американец возглавил дикастерию по делам епископов, то есть стал ответственным за выбор новых епископов.

Папа Римский Лев XIV. Фото: Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel/Handout via REUTERS

Папа Римский и скандалы

Таких было, как минимум два (по крайней мере, это те, которые известны СМИ). В 2000 году Роберт Прево в должности провинциала Августинского ордена в Чикаго якобы позволил священнику Джеймсу Рэю, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними, проживать в монастыре вблизи католической школы.

Также Прево считают виновным в недостаточных мерах во время скандала в Чиклайо. Тогда двух местных священников обвинили в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними.

Далее просто совсем недавняя цитата из издания Daily Compass:

"Мы получили недавнее письмо, направленное президентом SNAP (Сети жертв насилия со стороны священников) государственному секретарю кардиналу П'Паролину, а также кардиналу Виктору Мануэлю Фернандесу (префекту Конгрегации доктрины веры), Анхелю Фернандесу Артиме (пропрефекту Конгрегации институтов богопосвященной жизни) и сестре Симоне Брамбильи, префекту той же Конгрегации, в котором он осуждает Прево за "действия и бездействие, направленные на препятствование или предотвращение гражданского, канонического, административного или уголовного расследования против определенных священников епархии Чиклайо".

Президент SNAP Шон Догерти обвиняет кардинала Прево в неприменении Апостольского письма Vos estis lux mundi , который определяет новые процедуры борьбы с сексуальным насилием. Американского прелата также обвиняют в "злоупотреблении церковной властью, должностью и функцией, которое нанесло вред уязвимым людям и вызвало скандал".

"В письме от 25 марта SNAP обратилась с просьбой провести тщательное расследование ответственности кардинала Прево, но не только Паролин, Фернандес, Артиме и Брамбилья не ответили, но и накануне конклава Прево был среди имен, которые появлялись как претенденты на папский престол. Ситуация и так достаточно скандальная, не говоря уже о случае, если его выберут", — писали в издании.

Новый Папа Римский Лев XIV. Фото: Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel/Handout via REUTERS

Взгляды Папы Льва XIV

Вообще, Роберта Прево называют близким к взглядам бывшего Папы Франциска. Но есть нюансы.

Если позиции относительно мигрантов, бедных и окружающей среды американец, по свидетельствам СМИ, разделяет, то позиции, например, по ЛГБТ, как пишет BBC, остаются непонятными.

Позиции Франциска относительно большей вовлеченности женщин в дела церкви новый Папа также разделял, считая, что "их точка зрения является обогащением".

Папа Лев XIV и Украина

Весной 2023 года новый Папа во время одного из интервью, как пишет УНИАН, ссылаясь на WSJ, осудил войну России против Украины.

Тогда он призвал к миру в Украине и осудил российское вторжение, назвав его империалистическим по своей природе.

Его нынешняя позиция относительно войны в Украине, скорее всего, будет озвучена уже в ближайшее время.

Почему именно Лев

Кардинал Прево выбрал одно из самых популярных папских имен, которое до него использовали 13 пап. Его прямой предшественник, Лев XIII служил с 1878 по 1903 год.

Папа Лев XIII, был папой на стороне бедных и защищал рабочих, пишет CNN. Он уделял особое внимание правам рабочих и католической социальной доктрине, поэтому выбор такого имени для нового понтифика является весомым утверждением.

Имя, которое выбирает новый папа, часто отражает качества, которые он надеется воплотить в своем папстве.

"Это будет свидетельствовать об определенном духе, направлении и видении нового Папы", — цитирует CBS News Денниса Дойла, теолога и почетного профессора религиоведения Дейтонского университета.

Напомним, есть несколько интересных фактов о Ватикане, который является резиденцией Папы Римского.

Журналисты более подробно разобрались в тайне имени нового Папы Римского. в частности в его историческом значении.