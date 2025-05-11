По словам Льва XIV, Россия осуществляет империалистическое вторжение в Украину

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Святейший Отец Лев XIV в своем интервью выразил решительное осуждение российской военной интервенции в Украине. Он назвал войну "серьезной проблемой глобального масштаба" и "империалистическим вторжением".

Такое заявление Папа Римский сделал в интервью перуанскому изданию Semanario Expresión.

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Понтифик назвал агрессию РФ против Украины "мотивированным стремлением России к территориальной экспансии ради собственной выгоды". Папа Римский подчеркнул стратегическую ценность Украины для России с точки зрения ее культурного, исторического и промышленного потенциала.

Лев XIV также отметил, что в Украине уже происходят преступления против человечности. Он призвал к молитве за мир, но также подчеркнул необходимость четкого признания ужасов войны и злоупотреблений, которые совершает Россия.

Святейший Отец выразил сожаление по поводу того, что некоторые политики не признают всю тяжесть ситуации в Украине. Он назвал события "криком к небу", который требует немедленного решения.

Папа Римский призвал к активным действиям на пути к миру и прекращению огня. Он подчеркнул необходимость поиска альтернативных методов решения конфликтов и выразил надежду, что Страстные недели или огромное количество невинных жертв станут стимулом для прекращения насилия.

Ранее сообщалось, что новый Папа Римский Лев XIV провел свою первую мессу в Сикстинской капелле как понтифик. В начале проповеди сказал несколько слов на родном английском языке.

Напомним, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского. Известно, что состоялось всего четыре раунда голосования.