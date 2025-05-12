Зеленский провел первый разговор с Папой Львом XIV с Папой Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 мая, провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Он назвал его "очень теплым и предметным".

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Разговор Зеленского и Папы Льва XIV

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных", — отметил президент.

По словам Зеленского, с Папой Римским они говорили о тысячах депортированных украинских детей в Россию. Он выразил надежду в содействии Ватикана в возвращении их домой.

Также украинский лидер проинформировал о договоренности с партнерами о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. В то же время президент подтвердил готовность украинской стороны к дальнейшим переговорам в любом формате — включая прямые переговоры.

"Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России", — уточнил Зеленский.

Кроме того, он пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину, а также договорился о поддержании контакта и личной встрече в ближайшее время.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Папа Римский во время первой воскресной мессы вспомнил о войне в Украине.

Также Лев XIV назвал агрессию РФ "мотивированным стремлением к территориальной экспансии ради собственной выгоды".

Реклама