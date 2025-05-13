Зеленский может посетить инаугурацию Папы Льва в Ватикане - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение посетить инаугурационную мессу новоизбранного Папы Льва XIV. Она состоится в Ватикане в это воскресенье.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в телефонном интервью агентству Reuters из Киева.

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По словам Ермака, визит Зеленского зависит от ситуации на фронте и международной дипломатической повестки дня.

"Он планирует приехать, но до воскресенья у нас есть еще несколько очень важных встреч", — отметил Ермак, имея в виду возможные переговоры о мире, которые могут пройти в Турции.

В понедельник Зеленский провел телефонный разговор с Папой Львом XIV. Новый понтифик, избранный на конклаве в прошлый четверг, заверил украинского лидера в своей готовности содействовать организации международных встреч в кулуарах инаугурации, а также выразил поддержку усилиям для достижения справедливого и прочного мира.

"Папа очень тепло говорил об Украине. Он сказал, что готов сделать все возможное", — рассказал Ермак, добавив, что реакция понтифика на приглашение посетить Украину была "очень положительной", хотя никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

Инаугурационная месса на площади Святого Петра соберет многих мировых лидеров. Ермак не исключил, что Зеленский сможет провести ряд двусторонних встреч, как это уже происходило ранее: в апреле украинский президент встретился с Дональдом Трампом на полях похорон Папы Франциска, где обсуждались вопросы противовоздушной обороны и санкционного давления на Россию.

"Это прекрасное место для таких встреч", — подчеркнул Ермак.

Между тем США пока не объявили, кто представит американскую администрацию на церемонии в воскресенье.

Напомним, что недавно стало известно, что Папа Римский Лев XIV, вероятно, посетит Украину. Его официально пригласил Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что во время первой воскресной мессы Папа Римский вспомнил о войне в Украине.