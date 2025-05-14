Зеленский ответил, как долго может продолжаться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина держится хорошо, поскольку поток оружия и беспилотников улучшился. Но, по его словам, неизвестно, сколько еще продлится война.

Об этом он сказал в интервью для quest france.

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Украинский президент утверждает, что Украина держится хорошо: поток оружия и беспилотников улучшился, даже несмотря на бюрократическую медлительность. Зеленский призвал ввести новый пакет жестких санкций против России, в частности, со стороны США и ЕС.

В то же время он высказался относительно возможной продолжительности войны в Украине.

"Никто не знает, как долго она продлится. Но не десять лет. Украина не выживет. Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский поедет в Турцию для прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он рассказал, что планирует обсудить полное прекращение огня и масштабный обмен пленными по формуле "всех на всех".