Зеленський направляє делегацію на переговори з Росією до Стамбулу

Президент України Володимир Зеленський у Туреччині, 15 травня. Фото: Зеленський/Facebook

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський направляє українську делегацію на переговори з Росією до Стамбулу. Стало відомо, що делегацію очолить глава Міноборони Рустем Умєров.

Про це лідер України заявив під час візиту до Туреччини, 15 травня.

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У четвер, 15 травня, під час візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє делегацію до Стамбула для переговорів з російською стороною.

"З поваги до Трампа та Ердогана, бажаючи спробувати досягти перших кроків до деескалації, Україна відправляє делегацію до Стамбула", — сказав глава держави.

Також він додав, що делегацію України на переговорах із РФ очолить міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми обов'язково проведемо зустріч із російською стороною. Сподіваємося з їхнього боку це не показуха", — сказав президент Зеленський.

Крім того, під час пресконференції глава держави зазначив, що Україна відправила до Туреччини делегацію високого складу. У ній присутні міністр закордонних справ, керівник ОП, міністр оборони України, керівник Генштабу, голова СБУ та представники розвідок.

За словами Зеленського, попри низький рівень делегації РФ, представники України все одно поїхали до Стамбулу.

"Росія не серйозно ставиться до реальних перемовин. У їхній делегації немає нікого, хто приймає рішення", — сказав президент України.

Раніше ми інформували, що завершилася зустріч Зеленського та Ердогана.

Перед цим президент України звернувся до Путіна — він дав очільнику Кремля чіткий сигнал, що він "вже на місці".