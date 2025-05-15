Зеленский направляет делегацию на переговоры с Россией в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский в Турции, 15 мая. Фото: Зеленский/Facebook

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский направляет украинскую делегацию на переговоры с Россией в Стамбул. Стало известно, что делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров.

Об этом лидер Украины заявил во время визита в Турцию, 15 мая.

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Украинская делегация отправится на переговоры с РФ в Стамбул

В четверг, 15 мая, во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отправляет делегацию в Стамбул для переговоров с российской стороной.

"Из уважения к Трампу и Эрдогану, желая попытаться достичь первых шагов к деэскалации, Украина отправляет делегацию в Стамбул",- сказал глава государства.

Также он добавил, что делегацию Украины на переговорах с РФ возглавит министр обороны Рустем Умеров.

"Мы обязательно проведем встречу с российской стороной. Надеемся с их стороны это не показуха",- сказал президент Зеленский.

Ранее мы информировали, что завершилась встреча Зеленского и Эрдогана.

Перед этим президент Украины обратился к Путину - он дал главе Кремля четкий сигнал, что он "уже на месте".