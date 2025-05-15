Переговори у Туреччині 15 травня — Зеленський звернувся до Путіна

Володимир Зеленський в Туреччині. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна після того, як прибув до Туреччини. Він дав очільнику Кремля чіткий сигнал, що він "вже на місці".

Про це Володимир Зеленський сказав при виході з аеропорту в Анкарі, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На виході з аеропорту Анкари журналісти запитали президента України, чи має він якось повідомлення для російського диктатора.

"Я тут. Я думаю, що це дуже чітке повідомлення", — відповів Зеленський.

Зазначимо, спершу український лідер має двосторонню зустріч з президентом Ердоганом, а після — пресконференцію за результатами візиту.

Нагадаємо, в Анкарі вже розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом. Вони, зокрема, обговорять, обмін полоненими.

Крім того, до Туреччини прибула українська делегація на ймовірну зустріч з РФ, а також Василь Малюк та Рустем Умєров.