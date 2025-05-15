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Малюк та Умєров також прибули до Анкари — відео

15 травня 2025 12:46
Карина Приходько - Редактор
Переговори у Туреччині 15 травня — Малюк та Умєров прибули в Анкару
Василь Малюк та Рустем Умєров в Туреччині. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Голова Служба безпеки Василь Малюк та міністр оборони України Рустем Умєров 15 травня також прибули до Туреччини. Президент вважає, що українська делегація сформована на найвищому рівні.

Про все з місця подій повідомляє кореспондентка Новини.LIVE. 

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В Анкарі 15 травня до української делегації також доєдналися Василь Малюк та Рустем Умєрова.

Коментуючи склад української делегації, Володимир Зеленський сказав, що вона "представлена на найвищому рівні".

"У нас присутнє керівництво МЗС, Офісу президента та очільники всіх розвідок. Це потрібно, щоб приймати важливі рішення, які можуть призвести до довготривало та очікуваного миру", — відзначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною. За його словами, поки що він не отримав офіційної інформації про її склад. 

Як відомо з указу російського диктатора Володимира Путіна, делегація РФ складається з восьми людей

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