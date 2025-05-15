Переговоры в Турции 15 мая — Малюк и Умеров прибыли в Анкару

Василий Малюк и Рустем Умеров в Турции. Фото: скриншот из видео

Глава Служба безопасности Василий Малюк и министр обороны Украины Рустем Умеров 15 мая также прибыли в Турцию. Президент считает, что украинская делегация сформирована на самом высоком уровне.

Обо всем с места событий сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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В Анкаре 15 мая к украинской делегации также присоединились Василий Малюк и Рустем Умерова.

Комментируя состав украинской делегации, Владимир Зеленский сказал, что она "представлена на самом высоком уровне".

"У нас присутствует руководство МИД, Офиса президента и руководители всех разведок. Это нужно, чтобы принимать важные решения, которые могут привести к долговременному и ожидаемому миру", — отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской. По его словам, пока он не получил официальной информации о ее составе.

Как известно из указа российского диктатора Владимира Путина, делегация РФ состоит из восьми человек.